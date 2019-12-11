Анчелотті провалився в Наполі: головні причини гучного фіаско легендарного тренера

Карло Анчелотті не зумів вивести Наполі на новий рівень. "Футбол 24" з'ясовує причини провалу титулованого фахівця.

Після вчорашнього звільнення Карло Анчелотті італійська футбольна громадськість розкритикувала керівництво Наполі. Мовляв, не можна відправляти у відставку тренера, який вивів команду у плей-офф Ліги чемпіонів. Але локальний успіх не здатен перекреслити невдачі останніх місяців – команда перебуває у затяжній ігровій кризі.

Завищені очікування

Колоритний і дуже гострий на язик президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс влітку 2018-го наважився на серйозний крок – він не став продовжувати співпрацю з Мауріціо Саррі, а довірив команду іменитому і титулованому Карло Анчелотті. Саррі був головним ідеологом клубу, творцем тієї барвистої та ефективної гри команди, яка так подобалася вболівальникам. Тосканський банкір вивів майже усіх гравців "адзуррі" на якісно новий рівень – посередні і непримітні рольовики перетворилися на зірок, ветерани отримали нову молодість, а збиті льотчики знову вийшли на пік. Але Де Лаурентісу хотілося матеріалізувати все це у титули. Саррі пішов у Челсі, а Неаполь накрила хвиля нових очікувань – фанати були переконані, що слідом за Анчелотті в клуб прийдуть зірки, а великі перемоги – справа часу.

"Цей тренер зробить нас чемпіонами Італії. Я вірю в це. Пора забувати про Саррі. Нам замало красивої гри – Наполі чекає на титули", – Ауреліо Де Лаурентіс після презентації Анчелотті у Наполі.

На ділі виявилося, що прихід Анчелотті й був тим гучним трансфером Наполі, якого всі так чекали. Де Лаурентіс відмовився від варіантів з Кавані, Ді Марією та Бензема. "Навіщо нам пристарілі зірки?" – говорив бос "адзуррі" з посмішкою на обличчі. Купувати молодих зірок також не поспішав – дорого і ризиковано.

Неправильні тактичні рішення та примітивізація гри

Анчелотті обіцяв не руйнувати те, що побудував попередній тренер, але майже одразу відсунув канонічну для "партенопейців" схему 4-3-3 на другий план. Гравці, яких протягом трьох сезонів водили за руку і до найменших деталей пояснювали їхню роль, отримали свободу і можливості для імпровізації. Ніхто не задумувався, чи готові вони до таких змін. Наполі почав поступово але впевнено відходити від стилю Саррі з короткими передачами та максимально високим пресингом до більш примітивної гри з меншим акцентом на контроль м'яча, довгими закиданнями та регулярними навісами з флангів.

Нова схема 4-4-2 виглядала максимально нелогічною, адже на той час в команді був лише один класичний форвард – часто травмований і нестабільний поляк Аркадіуш Мілік. Зазвичай тренер використовував на вістрі атаки "малюків" Мертенса та Інсіньє. Це приносило локальні успіхи – у матчах проти Ліверпуля та ПСЖ в Лізі чемпіонів, коли команда грала другим номером, головною зброєю стали разючі контратаки. Але в чемпіонаті Італії Наполі бракувало варіативності та потужності. Титул був програний задовго до завершення турніру. Невдачу списали на дебютний сезон Анчелотті, знайомство з командою та кадровий дефіцит. Влітку 2019-го Де Лаурентіс почав витрачати гроші на нових гравців.

Провал зіркових новачків

Перед початком поточного сезону Наполі попрощався з низкою футболістів, які не входили в плани тренера. Натомість клуб витратив на трансферному ринку нечувані для себе 105 мільйонів євро. В команду прийшли захисник Роми Костас Манолас, мескиканська зірка Ірвінг Лосано, молодий талант Еліф Ельмас, універсал Джованні Ді Лоренцо та форвард-ветеран Ферандо Льоренте. З усіх тільки Ді Лоренцо став по-справжньому незамінним гравцем в першій половині сезону. Він доріс до рівня збірної Італії, а в клубі встиг зіграти на трьох позиціях.

Найдорожче придбання в історії Наполі – Ірвінг Лосано – поки що взагалі не виправдовує покладених на нього сподівань. Але і тут велика доля провини лежить на Анчелотті. Мексиканець протягом усієї кар’єри грав на фланзі, а тренер вперто ставив його другим форвардом у схемі 4-4-2. Щоб проявити свої найкращі якості – швидкість та дриблінг – Лосано потрібен простір, а в умовах щільної опіки захисників у чужому штрафному користі від нього дуже мало.

Погана форма лідерів і недалекоглядність

Для того, щоб гравці атаки могли займатися імпровізацією, їм потрібні надійні та енергійні партнери позаду. В останні роки гра Наполі трималася на кількох стовпах. Один із них – Каліду Кулібалі. Сенегальський центрбек не просто добре грав на своїй позиції – він брав на себе найбільшу частину навантаження на власній половині поля. Кулібалі завжди персонально діяв проти найнебезпечніших гравців суперника, вступав у відбір, виправляв провали партнерів і розпочинав атаки креативними передачами. Проблема у тому, що лідер команди не мав повноцінного відпочинку протягом кількох років. У 2018-му він зі збірною Сенегалу грав на чемпіонаті світу, у 2019-му дійшов з національною командою до фіналу Кубка Африканських Націй, пропустивши всю підготовку Наполі до сезону. До того ж, Наполі покинув Рауль Албіоль, який доповнював Кулібалі хорошою позиційною грою і розумними підказками. Часу, щоб зігратися з новими партнерами по обороні, у сенегальця не було взагалі.

Інший "стовп" – бразильський енерджайзер Аллан. Футболіст, якого Саррі перетворив з вузькопрофільного руйнівника на універсального хавбека. Аллан грав за збірну Бразилії на Копа Амеріка і також не брав участі в тренувальних зборах "адзуррі". Дивно, що Анчелотті з його досвідом не передбачив спаду фізичної форми цих гравців, на передсезонних зборах не став розподіляти їхні функції на інших своїх футболістів, а вперто ставив їх в основу з перших матчів сезону. Саме їхні індивідуальні помилки найчастіше призводили до пропущених голів команди восени.

Втрата контролю та нерішучість

Після серії невдач у чемпіонаті Італії Де Лаурентіс вирішив закрити команду на базі. Це викликало гнівну реакцію гравців, які проігнорували вказівку президента і роз’їхалися по домівках після матчу Ліги чемпіонів проти Зальцбурга. Анчелотті ж не захотів брати участі в цих розбірках. Він дистанціювався від подій і дозволив скандалу розгорітися до величезних масштабів. Дійшло до того, що злі фанати погрожували футболістам, вривалися у їхні домівки та нищили їхні авто. Все це тривало майже два місяці.

Перебуваючи під величезним тиском, команда видала найгіршу серію у своїй новітній історії – 9 матчів без перемог поспіль. Розмови про звільнення Анчелотті почали ширитися ще у жовтні, але, здається, тренера це не сильно турбувало. Він не робив ніяких змін у тактиці, не приймав кардинальних рішень, а просто поклав відповідальність за вирішення проблем на гравців.

Підсумок

Усе це призвело то того, що Наполі застряг на 7 місці в турнірній таблиці Серії А. Команда ризикує вперше з 2015-го не вийти у Лігу чемпіонів, що стане болючим ударом по фінансовій стабільності клубу. Останні місяці Анчелотті на посту керманича "адзуррі" вкотре показали, що титулований тренер абсолютно не здатен долати кризові ситуації. Він прекрасно працює в комфортних для себе умовах, в оточенні топових футболістів, які витягують матчі завдяки високій індивідуальній майстерності.

Гаттузо узгодив контракт із Наполі, – Ді Марціо

Анчелотті так і не зрозумів, що своїми звичними методами він не зможе досягти успіху в команді, де рівень гравців значно нижчий, ніж у Челсі, Реалі, ПСЖ і тому легендарному Мілані. Гравцям Наполі потрібен жорсткий тактичний вишкіл та індивідуальний підхід, а не просто тренер-друг, який головну ставку робить на імпровізацію.

Скоріш за все, новим тренером Наполі стане колишній підопічний Анчелотті Дженнаро Гаттузо. Про домовленість з екс-наставником Мілана в Італії говорять, як про факт. Завдання нового тренера – вихід у Лігу чемпіонів і стабілізація ситуації в роздягальні. Гаттузо – мотиватор, який здатен підняти настрій гравців та вболівальників своєю імпульсивністю та самовідданою працею. Але якщо Наполі не відмовляється від ідеї боротьби за титули, то запрошення Гаттузо стане лише тимчасовим рішенням.

Роман Нагірний, Футбол 24.