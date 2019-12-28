Гвардіола, Клопп і ще 8 найкращих тренерів АПЛ останнього десятиріччя – рейтинг британського ЗМІ здивував несподіванкою

Британське видання FourFourTwo оголосило рейтинг найкращих тренерів останнього десятиліття. У списку опинилися, зокрема, Хосеп Гвардіола, Юрген Клопп та сер Алекс Фергюсон, але є і досить серйозні несподіванки.

10 років – безумовно, доволі серйозний термін. За цей час в Англійській Прем'єр-лізі на постійній основі встигли попрацювати 97 тренерів (без урахування виконувачів обов'язків). Серед них одразу 8 наставників можуть похизуватися титулом чемпіона Англії – цікаво, що жоден із них не вигравав АПЛ з різними клубами.

Історичне чемпіонство світу, вихід на Євро-2020, повний провал у єврокубках – яким був 2019 рік для українського футболу

Популярне британське видання FourFourTwo склало рейтинг з десяти найкращих тренерів Прем'єр-ліги в період 2010-2019рр. Цікаво, що у списку не знайшлося місця легендарному екс-наставнику Арсенала Арсену Венгеру. На думку британських журналістів, зоряним часом француза була попередня декада – з 2000 по 2009 рік, а минуле десятиріччя склалося для іменитого тренера не надто вдало, хоча він, без жодних сумнівів, заслуговує глибокої поваги.

Що ж, давайте переглянемо, хто опинився у списку обраних тренерів Прем'єр-ліги останнього десятиріччя за версією британських репортерів.

10. Клаудіо Раньєрі

Італієць просто не міг не потрапити у рейтинг, навіть з урахуванням всієї своєї неоднозначності. Він не зумів врятувати від вильоту Фулхем, а раніше провалився у збірній Греції та був звільнений з Лестера. Втім, Раньєрі увійшов в історію Прем'єр-ліги як один з головних творців сенсаційного чемпіонства Лестера у сезоні 2015/16. "Лиси" найкраще скористалися кризою усіх грандів та несподівано для всіх стали найсильнішою командою Англії.

Зараз чимало гравців того Лестера виблискують в АПЛ – Н'Голо Канте є лідером Челсі, Ріяд Марез регулярно виходить на поле у складі Манчестер Сіті, а Джеймі Варді продовжує дивувати всю Англію феноменальною гольовою серією. Втім, на той момент про них практично ніхто не знав. Ці хлопці разом з Весом Морганом, Робертом Хутом, Денні Дрінкуотером та іншими зуміли створити історію, схожу на казку, а головним чарівником був саме Клаудіо Раньєрі.

9. Рой Ходжсон

Єдиний представник Англії у топ-10. Ходжсон, якому цьогоріч виповнилося 72, врятував від вильоту з АПЛ Вест Бромвіч та Крістал Пелас. Під його керівництвом Пелас з аутсайдера чемпіонату став міцним середняком, а Фулхем грав у фіналі Ліги Європи 2009/10. Підопічні Ходжсона в сезоні 2019/20 мають 4-ту за надійністю оборону чемпіонату – більше пропустили Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Тоттенхем та Челсі.

Він вже став найстаршим тренером, який коли-небудь виводив команду на поєдинок Прем'єр-ліги в статусі головного тренера. Обійти за цим показником серів Алекса Фергюсона та Боббі Робсона – дорогого коштує. Безумовно, роботу Ходжсона в Ліверпулі на початку десятиріччя важко назвати вдалою, але своїми результатами в інших клубах тренер довів власну високу кваліфікацію.

8. Жозе Моурінью

Іменитий португалець був близьким до того, щоб "пролетіти" повз топ-10. Моурінью був звільнений з Челсі та Манчестер Юнайтед за незадовільні результати, а на момент відставки "Особливого" лондонці перебували впритул до зони вильоту АПЛ, хоча було зіграно вже майже половина сезону.

Втім, не варто обходити увагою 4 внутрішні трофеї португальця протягом декади, що минає. Чемпіонство та Кубок ліги з Челсі, Суперкубок Англії та Кубок ліги, а також перемога в Лізі Європи з Манчестер Юнайтед – достойний доробок. Принаймні, стільки трофеїв за короткий час "червоні дияволи" завоювали вперше з часів сера Алекса Фергюсона. Моурінью новим САФом для МЮ не став, але хоча б зумів поповнити клубний музей кількома нагородами.

7. Брендан Роджерс

46-річний північноірландець був за крок від чемпіонства з Ліверпулем, але титул був драматично втрачений в останніх турах сезону 2013/14 (так, саме той момент з падінням Джеррарда в матчі з Челсі). Під його керівництвом у таборі мерсисайдців за смішні гроші з'явилися Джеймс Мілнер, Джо Гомес, Філіппе Коутінью та Роберто Фірміно, а 18-річний Рахім Стерлінг отримав від тренера шанс у першій команді Ліверпуля та заявив про себе.

Нинішня робота Роджерса у Лестері теж вартує компліментів – "лиси" після першого кола посідають друге місце в чемпіонаті, хоча і дещо загальмували в останніх турах. Втім, команда має хороші шанси завершити сезон у зоні Ліги чемпіонів, адже від 5-го місця Лестер відірвався на цілком пристойні 9 пунктів. Роджерсу лише 46 років – молодий вік, як для тренера, тому у Брендана є всі можливості для подальшого прогресу.

6. Рафаель Бенітес

У 2010 році іспанець покинув Ліверпуль, який приводив до перемоги в Лізі чемпіонів, а восени 2012-го став головним тренером Челсі. Бенітес не зумів вивести лондонців у плей-офф Ліги чемпіонів (щоправда, практично всі шанси були втрачені ще до його приходу), а по завершенні сезону 2012/13 покинув клуб після перемоги у фіналі Ліги Європи.

"Батько і син тримали банер "Рафа зламався": Бенітес – про стосунки із Роналду, епічне фіаско Шеви і російське "западло"

Навесні 2016-го Бенітес повернувся в АПЛ – Ньюкасл, намагаючись зберегти прописку в еліті, оголосив про призначення іспанця новим головним тренером. Втім, дива не сталося – "сороки" покинули елітний дивізіон, але Рафаель залишився в команді та вже у наступному сезоні повернув Ньюкасл у Прем'єр-лігу. Бенітес зробив "сорок" середняком чемпіонату, але постійні конфлікти з власником клубу щодо трансферної політики призвели до того, що минулого літа іспанець відмовився продовжувати контракт та переїхав у Китай.

5. Антоніо Конте

Влітку 2016 року італієць очолив Челсі. Юрген Клопп на той момент провів на Туманному Альбіоні лише кілька місяців, а Хосеп Гвардіола очолив Манчестер Сіті. Повернувся до роботи і Жозе Моурінью, який став головним тренером Манчестер Юнайтед.

Сіті, Ліверпуль та МЮ посіли 3, 4 і 6 місця відповідно, а от Челсі впевнено виграв чемпіонат Англії. Конте омолодив команду так само блискавично, як відновив своє волосся. Гравці, які, здавалося, вичерпали себе в Лондоні, отримали новий імпульс і стали лідерами команди. Аспілікуета, Мозес, Азар, Маркос Алонсо – всі вони під керівництвом Конте засяяли новими барвами та допомогли "синім" здобути останнє на цей момент чемпіонство.

4. Алекс Фергюсон

Один з двох менеджерів, який двічі став чемпіоном протягом декади. Він завершив кар'єру ще у 2013 році, але посів високу 4-ту позицію рейтингу. Підсумкове місце легенди могло бути і вищим, якби не кілька нюансів.

На думку журналістів FourFourTwo, Фергюсон залишив після себе доволі розбиту команду, а також не попіклувався про прихід гідного спадкоємця, адже Девід Мойєс, який замінив сера Алекса на тренерській лаві манкуніанців, трохи не відповідав рівню клубу.

"Підкорити Еверест у домашніх тапочках". Правила життя сера Алекса Фергюсона

У той же час значення та роль Фергюсона в історії МЮ заперечувати безглуздо – це дійсно легендарна постать.

3. Маурісіо Почеттіно

Попри нещодавнє звільнення з Тоттенхема, аргентинець за 5 років у клубі провів відмінну роботу. Навіть відсутність трофеїв не перекреслить тих здобутків, яких вдалося досягти Почеттіно. Регулярна участь у Лізі чемпіонів в останні роки, вихід у фінал найпрестижнішого європейського турніру – про таке фанати "шпор" могли лише мріяти.

У 2016/17 роках Тоттенхем набрав 86 очок – цього б вистачило для чемпіонства в 11-ти з 24-х попередніх кампаній. Також не забуваємо, що Почеттіно працював в умовах економії – Тоттенхем завершував будівництво нового стадіону, через що більше року не підписував жодного новачка. Втім, Маурісіо запам'ятався не лише роботою в Лондоні. У своєму єдиному повному сезоні в Саутгемптоні аргентинець підняв "святих" на 8 місце чемпіонату – шикарний показник, враховуючи рівень команди.

2. Юрген Клопп

За 4 роки у Ліверпулі німець тричі виводив мерсисайдців у фінал євротурнірів, а 2019 рік є найуспішнішим як для самого Клоппа, так і для "червоних". Ліверпуль виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу, а в чемпіонаті випереджає найближчого переслідувача на 13 пунктів – титул близький, як ніколи. Залишилося лише втримати лідерство.

Саме під керівництвом Клоппа Ліверпуль підписав Садьйо Мане, Мохамеда Салаха, Вірджила ван Дейка та Аліссона, які складають кістяк команди, що лише одного разу втратила очки у 18-ти матчах Прем'єр-ліги.

Нинішній Ліверпуль – творіння Клоппа. Він перетворив хороших гравців у великих, а великих – у суперзірок. Німецький фахівець не опинився на вершині лише тому, що знайшовся ще кращий тренер.

1. Хосеп Гвардіола

За 3,5 сезону в Англії Пеп здобув 7 трофеїв, серед яких – 2 чемпіонських титули. Феноменальна гонка Сіті і Ліверпуля у минулому сезоні стала окрасою чемпіонату – мерсисайдці здобули 97 очок, але фінішували на другій позиції. 169 голів Манчестер Сіті протягом сезону. Два звання найкращого тренера року. Вдвічі більше нагород найкращому менеджеру місяця, ніж у Жозе Моурінью.

Гвардіола, безумовно, найкращий тренер АПЛ протягом останніх років. Єдині його невдачі – відсутність перемоги в Лізі чемпіонів та практично програне чемпіонство сезону 2019/20. Відіграти у такого Ліверпуля 14 очок (а можe бути і всі 17) – вкрай важка справа.

Провал Гвардіоли в Сіті: no Zina – no party і криза 4-го сезону, або Як небажання змін наближає "незалежність" Каталонії