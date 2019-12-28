toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
СК ДНІПРО-1 АНГЛІЯ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Вест Хем офіційно звільнив Пеллегріні – Ярмоленко отримає нового тренера

28 грудня 23:17 1914 Читать на русском
Вест Хем офіційно звільнив Пеллегріні – Ярмоленко отримає нового тренера
Мануель Пеллегріні / Сайт Вест Хема

Мануель Пеллегріні покинув посаду головного тренера лондонського Вест Хема.

45’ Пабло Форналс
 
Келечі Іхеаначо 40’
Демарей Грей 56’
40’ Келечі Іхеаначо
45’ Пабло Форналс
56’ Демарей Грей

"Молоти" на своєму офіційному сайті оголосили про припинення співпраці з чилійським фахівцем.

Норвіч втримав бойову нічию з Тоттенхемом, Лестер наближає Ярмоленка до зміни тренера: 20-й тур АПЛ, матчі суботи

Команда демонструвала жахливі результати упродовж останніх місяців – усього вісім очок у 13 матчах чемпіонату Англії. Останньою краплею стала домашня поразка від Лестера (1:2) у 20 турі. Вест Хем впритул наблизився до зони вильоту, випереджаючи 18-ту Астон Віллу всього на один пункт.

Нагадаємо, Пеллегріні очолив Вест Хем влітку 2018 року, минулий сезон "молоти" завершили на 10 сходинці АПЛ. Раніше преса писала, що головним кандидатом на заміну чилійця є Девід Мойєс.

Гвардіола, Клопп і ще 8 найкращих тренерів АПЛ останнього десятиріччя – рейтинг британського ЗМІ здивував несподіванкою

blog_ava
Сваток став гравцем СК Дніпро-1
28 грудня
4702
Теги
Англія Головне Вест Хем - Лестер Сіті Вест Хем Вест Хем Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
39
хв
Арсенал
16:00
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук