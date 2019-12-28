Вест Хем офіційно звільнив Пеллегріні – Ярмоленко отримає нового тренера

Мануель Пеллегріні покинув посаду головного тренера лондонського Вест Хема.

"Молоти" на своєму офіційному сайті оголосили про припинення співпраці з чилійським фахівцем.

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Команда демонструвала жахливі результати упродовж останніх місяців – усього вісім очок у 13 матчах чемпіонату Англії. Останньою краплею стала домашня поразка від Лестера (1:2) у 20 турі. Вест Хем впритул наблизився до зони вильоту, випереджаючи 18-ту Астон Віллу всього на один пункт.

Нагадаємо, Пеллегріні очолив Вест Хем влітку 2018 року, минулий сезон "молоти" завершили на 10 сходинці АПЛ. Раніше преса писала, що головним кандидатом на заміну чилійця є Девід Мойєс.

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