У неділю 20-й тур чемпіонату Німеччини завершували два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 20-й тур

Вольфсбург – Хоффенхайм – 2:2

Голи: Майєр, 58, 69 (п.) – Байєр, 6, Прьомель, 66

РБ Лейпциг – Уніон Берлін – початок матчу о 18:30

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У першому матчі дня зійшлись сусіди по турнірній таблиці Вольфсбург і Хоффенхайм. "Вовки" пропустили вже на 6-й хвилині і могли відігратись ще до середини тайму, але Вінд влучив у стійку. Лише по перерві Майєр з далекої відстані з льоту закрутив у дальній кут, відновивши статус-кво. Хоффенхайм за трохи знову вирвався вперед, але фол Нсокі звів всі старання команди на нівець – арбітр призначив пенальті, а Майєр оформив дубль.

Нічия принесла Хоффе 26 очок і підняла команду на восьму сходинку Бундесліги, Вольфсбург з 23-ма пунктами залишився одинадцятим.

Борусія Д розписала нічию з Хайденхаймом, втримавши позицію у зоні ЛЧ