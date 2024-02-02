Борусія Д і Хайденайм підходили до особистої зустрічі, маючи 6-матчеві безпрограшні серії. Тільки дортмундці набили її у всіх офіційних турнірах, а новачки Бундесліги – лишень у чемпіонаті. Конкретно ж в останніх трьох турах "джмелі" здобули три поспіль перемоги, а їхні суперники всі ігри звели до нічиєї.

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Звісно ж, ніхто не хотів зупиняти свою успішну ходу. Це бажання вилилось у доволі рівний матч, причому Хайденхайм мав дещо вищий показник очікуваних голів (1,12 vs 0,74). Особливо помітною перевага була в першому таймі (0,77 xG проти 0,11).

Втім, забити бодай один реальний гол господарям не вдалося – на відміну від "джмелів", у яких Мален відзначився вже на 12-й хвилині. От тільки взяття воріт не зарахували через офсайд. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию.

Борусія набрала 37 очок, залишившись у зоні ЛЧ. До кінця туру підопічні Едіна Терзіча залишатимуться в топ-4. Хайденхайм, маючи тепер 24 залікових бали, обійшов Вердер і піднявся на дев'яту сходинку – втім, відрив становить всього 1 пункт.

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