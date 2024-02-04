В воскресенье 20-й тур чемпионата Германии завершали два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 20-й тур

Вольфсбург – Хоффенхайм – 2:2

Голы: Майер, 58, 69 (п.) – Байер, 6, Прёмель, 66

РБ Лейпциг – Унион Берлин – начало матча в 18:30

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В первом матче дня сошлись соседи по турнирной таблице Вольфсбург и Хоффенхайм. "Волки" пропустили уже на 6-й минуте и могли отыграться еще до середины тайма, но Винд попал в штангу. Лишь после перерыва Майер с дальней дистанции с лету точно закрутил в дальний угол, восстановив статус-кво. Хоффенхайм вскоре снова вырвался вперед, но фол Нсоки свел все старания команды на смарку – арбитр назначил пенальти, а Майер оформил дубль.

Ничья принесла Хоффе 26 очков и подняла команду на восьмую строчку Бундеслиги, Вольфсбург с 23-мя пунктами остался одиннадцатым.

Боруссия Д расписала ничью с Хайденхаймом, удержав позицию в зоне ЛЧ