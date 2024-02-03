У суботу у 20-му турі чемпіонату Німеччини відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 20-й тур

Дармштадт – Байєр – 0:2

Голи: Телла, 33, 52

Баварія – Борусія М – 3:1

Голи: Павловіч, 45, Кейн, 70, Де Лігт, 86 – Ельведі, 35

Фрайбург – Штутгарт – 1:3

Голи: Кублер, 45+11 – Ундав, 3, Фюріх, 7, Міттельштадт, 73

Вилучення: Рьоль, 18 (Фрайбург, червона картка)

Бохум – Аугсбург – 1:1

Голи: Брошінскі, 33 – Деміровіч, 90+1 (п.)

Майнц – Вердер – 0:1

Гол: Дукш, 2

Кельн – Айнтрахт – початок матчу о 19:30

Борусія Д розписала нічию з Хайденхаймом, втримавши позицію у зоні ЛЧ

Байєр продовжує впевнену ходу у чемпіонаті Німеччини. Цього разу підопічні Хабі Алонсо на виїзді здолали аутсайдера Бундесліги Дармштадт. Дублем відзначився Телла, який забив по голу у кожному з таймів. Як наслідок, леверкузенці продовжують очолювати турнірну таблицю, на два очки випереджаючи найближчого переслідувача.

Головний конкурент Байєра у боротьбі за чемпіонство – Баварія – зробила все, аби уникнути відставання від "фармацевтів". Хоча коли Ельведі в середині першого тайму вивів Борусію М вперед, у вболівальників "Ротен" йокнуло. Павловіч встиг забити" у роздягальню", а по перерві Кейн і Де Лігт довели справу до логічного кінця.

Фрайбург у битві за зону Ліги чемпіонів на своєму полі поступився Штутгарту. Гості вирвались вперед вже на початку зустрічі, а на 8-й хвилині вели 2:0. Рьоль в середині тайму зробив господарям ведмежу послугу, грубо зігравши проти суперника. Арбітр не вагаючись запалив перед 34-річний півзахисником з магічним ім'ям Мерлін червоне світло. По перерві "шваби" забили втретє і закріпились у топ-3 Бундесліги.

Бохум зазнав прикрої втрати очок у матчі з Аугсбургом. Забивши в середині першого тайму, рурці тримали перевагу до останньої хвилини, але... Порушення правил, пенальті і мінімум просування у турнірній таблиці.

У ще одній зустрічі Майнц поступився Вердеру. Долю гри вирішив єдиний гол, реалізований Дукшем вже на 2-й хвилині. "Карнавальники" продовжують животіти на дні Бундесліги, змагаючись з Дармштадтом, хто гірший.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ