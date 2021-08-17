Тренерський штаб Вольфсбурга не розрахував із замінами у матчі проти Пройссена.

У поєдинку 1/32 фіналу Кубка Німеччини Вольфсбург на виїзді впевнено здолав Пройссен (3:1).

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Проте господарі помітили, що представник Бундесліги порушив регламент поєдинку, зробивши 6 замін замість 5 дозволених. Після розслідування Німецький футбольний союз на своєму офіційному сайті опублікував рішення про скасування результату матчу та присудження Вольфсбургу технічної поразки (0:2).

Керівництво "вовків" ще має добу, щоб оскаржити це рішення.

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