Тренерский штаб Вольфсбурга не рассчитал с заменами в матче против Пройссена.

В поединке 1/32 финала Кубка Германии Вольфсбург на выезде уверенно одолел Пройссен (3:1).

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Однако хозяева заметили, что представитель Бундеслиги нарушил регламент поединка, сделав 6 замен вместо 5 разрешенных. После расследования Немецкий футбольный союз на своем официальном сайте опубликовал решение об отмене результата матча и присуждение Вольфсбургу технического поражения (0:2).

У руководства "волков" еще есть сутки, чтобы обжаловать это решение.

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