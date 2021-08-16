Захисник Галатасарая Маркао став антигероєм поєдинку першого туру Суперліги проти Гіресунспора. Захисник був вилучений за побиття свого одноклубника.

На 63-й хвилині гри 25-річний бразилець щось не поділив із партнером по команді – хавбеком Керемом Актюркоглу. Маркао прибіг у центр поля і спершу вдарив одноклубника головою, після чого додав ще й кілька ударів руками.

Селезньов після матчу з Динамо влаштував жорстку сварку з Караваєвим – камери все зафіксували

Шоковані такою агресією гравці Галатасарая швидко розборонили одноклубників, але було пізно. Арбітр поєдинку переглянув повтор і показав Маркао червону картку, а Фатіх Терім вирішив замінити й іншого учасника інциденту, після чого довго розмовляв із ним у технічній зоні. Зауважимо, що Актюркоглу не отримав жодних санкцій від арбітра, адже не відповів на агресію партнера.

Нагадаємо, раніше Маркао цікавилися українські гранди – Шахтар і Динамо. На щастя для бразильського захисника, цей інцидент не завадив Галатасараю виграти (2:0), але не виключено, що футболіст-агресор отримає серйозні санкції за свою поведінку.

Повернення безкомпромісної Англії, життя Барселони після Мессі, норвезький Хижак знову на полюванні – огляд вікенду