Новим головним тренером Вольфсбурга став Ральф Хазенхюттль, повідомляє офіційний сайт "вовків".

Вольфсбург офіційно звільнив Ковача – безвиграшна серія екс-тренера Баварії сягнула 11 матчів

56-річний австрійський фахівець підписав з командою довгостроковий контракт. Офіційне представлення відбудеться у понеділок, 18-го березня.

Нагадаємо, Хазенхюттль добре відомий у Німеччини. Свого часу тренер встиг попрацювати у двох командах з Бундесліги: спершу вийшов у елітний дивізіон з Інгольштадтом, а згодом сенсаційно вивів РБ Лейпциг у Лігу чемпіонів, фінішувавши на другій сходинці німецької першості. Останнім його клубом був англійський Саутгемптон, який він тренував з 2018 по 2022 роки.

Ральф на своїй посаді замінив Ніко Ковача, якого було звільнено через незадовільні результати команди: після 26-ти "вовки" йдуть у турнірній таблиці Бундесліги чотирнадцятими – від зони вильоту Вольфсбург відділяє лише 6 очок.

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