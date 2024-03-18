Вольфсбург объявил о назначении нового тренера – он работал в АПЛ и становился сенсацией в Бундеслиге
Должность наставника Вольфсбурга недолго оставалась вакантной – Нико Ковача заменил Ральф Хазенхюттль.
Новым главным тренером Вольфсбурга стал Ральф Хазенхюттль, сообщает официальный сайт "волков".
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56-летний австрийский специалист подписал с командой долгосрочный контракт. Официальное представление состоится в понедельник, 18-го марта.
Напомним, Хазенхюттль хорошо известен в Германии. В свое время тренер успел поработать в двух командах из Бундеслиги: сначала вышел в элитный дивизион с Ингольштадтом, а затем сенсационно вывел РБ Лейпциг в Лигу чемпионов, финишировав на второй строчке немецкого первенства. Последним его клубом был английский Саутгемптон, который он тренировал с 2018 по 2022 годы.
Ральф на своем посту заменил Нико Ковача, который был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды: после 26-ти "волки" идут в турнирной таблице Бундеслиги четырнадцатыми – от зоны вылета Вольфсбург отделяет всего 6 очков.
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