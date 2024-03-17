Вольфсбург на своєму сайті оголосив про звільнення головного тренера Ніко Ковача.

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Разом з 52-річним фахівцем команду покидають і його асистенти – Роберт Ковач і Аарон Бріггс. Останньою краплею для керівництва "вовків" стала поразка від Уніона (1:2). Хто замінить хорвата наразі невідомо.

До слова, Ковач очолив Вольфсбург у травні 2022-го, підписавши контракт на три роки. Однак, невтішні результати у поточному сезоні змусили босів клубу відмовитись від послуг Ніко – команда не вигравала в останніх 11 матчах, і після 26-ти турів йде у турнірній таблиці Бундесліги чотирнадцятою. Від зони вильоту Вольфсбург відділяє лише 6 очок. Минулого сезону "вовки" фінішували восьмими.

Нагадаємо, Ковач за свою тренерську кар'єру встиг попрацювати з австрійським Ред Булом, молодіжною і національною збірними Хорватії, Айнтрахтом, Баварією та Монако.

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