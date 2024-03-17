Вольфсбург на своем сайте объявил об увольнении главного тренера Нико Ковача.

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Вместе с 52-летним специалистом команду покидают и его ассистенты – Роберт Ковач и Аарон Бриггс. Последней каплей для руководства "волков" стало поражение от Униона (1:2). Кто заменит хорвата пока неизвестно.

К слову, Ковач возглавил Вольфсбург в мае 2022-го, подписав контракт на три года. Однако, неутешительные результаты в текущем сезоне заставили боссов клуба отказаться от услуг Нико – команда не выигрывала в последних 11 матчах, и после 26-ти туров идет в турнирной таблице Бундеслиги четырнадцатой. От зоны вылета Вольфсбург отделяет всего 6 очков. В прошлом сезоне "волки" финишировали восьмыми.

Напомним, Ковач за свою тренерскую карьеру успел поработать с австрийским Ред Булом, молодежной и национальной сборными Хорватии, Айнтрахтом, Баварией и Монако.

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