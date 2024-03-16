"Я ніколи раніше не відчував такого, але думаю, що можу чомусь навчитися з цієї ситуації. Те, що я не граю, не означає, що мене повністю вибили з колії. Я завжди впевнений у своїх силах, коли виходжу на поле. Звичайно, зараз я багато думаю. Раніше я грав багато, але тут, у Баварії, стільки хороших гравців, що часом доводиться сидіти в запасі.

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Упродовж кар'єри я завжди був на полі, навіть якщо вважав себе недостатньо хорошим. Але тепер я задумуюсь – добре я зіграв чи ні, чи підходжу я своїм партнерам. Не те, щоб я дуже невдоволений зараз. Я продовжую наполегливо тренуватися, як завжди", – цитує Кіма Bayern&Germany.

Нагадаємо, минулого літа Баварія придбала корейця у Наполі за 50 млн євро. У нинішній кампанії захисник провів 28 матчів, оформивши гол та 2 асисти. Останнім часом Томас Тухель почав більше довіряти парі де Лігт-Дайєр.

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