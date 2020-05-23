Борусія Д била Вольфсбург – жертва збірної України знову забив, а екс-гравець Динамо не допоміг супернику Шахтаря

Вольфсбург програв Борусії Дортмунд (0:2) у 27 турі чемпіонату Німеччини. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Вольфсбург – Борусія Дортмунд на "Футбол 24", стартував о 16:30 за київським часом. Гості виграли 5 поспіль матчів Бундесліги після поразки в Леверзкузені. "Вовки", яким ще грати проти Шахтаря в Лізі Європи у серпні, не поступалися вже 7 турів. У попередніх матчах Борусія переважно громила Вольфсбург, як це сталося і в першому колі.

Вольфсбург – Борусія Дортмунд: онлайн-трансляція матчу суперника Шахтаря

У перші хвилин 15 команда Фавра тримала м'яч понад 70% часу, але програвала 52% боротьби. Досить цікаво комбінували на підступах, а ось з ударами якось не складалося. Першим мовчання перервав Торган Азар на 16-й хвилині. Брат Едена підкручував з лівої у дальній верхній кут – трохи зависоко. Вегхорст відповів на 25-й. Замикав подачу з меж воротарського, було доволі незручно, і влучити у рамку не зумів нідерландець. Перша небезпечна атака в матчі на 32-й хвилині завершилася взяттям воріт господарів. Брандт класно відіграв 3-х захисників одним пасом, Хакімі продовжив на Азара. Холанд до прострілу не дотягнувся, зате Геррейро замикав уже в порожні ворота.

16 - Jadon @Sanchooo10 has assisted 16 goals in the current #Bundesliga season, setting a new record for a @BlackYellow player since the beginning of detailed data collection in 2004-05. Master. #WOBBVB pic.twitter.com/8JAPr6qzLX — OptaFranz (@OptaFranz) May 23, 2020

Ще одну гостру атаку почав першим пасом той же Брандт. І знову Хакімі вибухнув праворуч, та цього разу Азар не влучив з кількох метрів. Борусія впевнено виграла перший тайм. Цікаві ходи, мудра позиційна гра у своє задоволення, постійні переміщення та акцент на правому флангу. Відзначаємо Геррейро – лівий захисник збірної Португалії, який не так давно нічого не зміг вдіяти проти збірної України в Києві, забив уже 3-й м'яч після повернення Бундесліги. У чемпіонаті Німеччини лише в активі Хаверца більше голів (4) за цей відрізок. Натомість Торган Азар (рекорд його німецької кар'єри) поступається за кількістю асистів (12) у сезоні лише одноклубнику Санчо (16) та Томасу Мюллеру (16).

Вихід Джана замість Хуммельса у перерві ледь не став фатальним для Дортмунда. Емре неоковирно зіграв, Штеффен вискочив сам на сам з Бюркі, але вмазав у поперечку. Вольфсбург вперше влучив у площину воріт Борусії на 61-й. І знову Штеффен класно приклався здалеку – воротар виручив. У другому таймі на полі до 70-ї хвилини були лише "вовки". Нарешті почав хоч чимось виділятися у господарів і екс-форвард київського Динамо Мехмеді, який створив 1 момент. І загалом 5:0 за ударами – це якісь непристойні цифри. Вочевидь, "джмелі" подумки були в "золотому" матчі проти Баварії, який відбудеться уже у вівторок.

Тишу трохи перервали Холанд з Санчо, який знову вийшов тільки на заміну. Геррейро завершував атаку партнерів, але з гострого кута не влучив. Усе ще юний англієць зробив другий гол. Санчо протягнув м'яч з центра поля у штрафний і віддав Хакімі – ще один фланговий захисник відзначився. Рахунок 2:0 уже ховав Вольфсбург, а вилучення Клауса на 82-й добивало останні сумніви. Суддя з допомогою VAR визначив, що німець занадто агресивно наступив на ногу Аканджі. Нормально так Фелікс вийшов на 18 хвилин пограти і назад.

Борусія скорочує відрив від Баварії до мінімуму, але в мюнхенців ще матч у запасі. Вольфсбург продовжує замикати зону Ліги Європи, посідаючи 6-е місце. Дортмунд перед німецьким Классікером (не проґавте, 26 травня о 19:30) залякує лідера своєю формою. У другому колі команда Фавра виграла 9 матчів з 10, забила 33 голи, пропустила 9, а 6 поєдинків виграла насухо. Тільки Баварія за цей період набрала більше очок (28 проти 27). Ох, нас чекає розкішна чемпіонська Битва! Дортмунд, звісно, влаштує лише перемога.