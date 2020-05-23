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Вольфсбург – Борусія Д – 0:2 – відео голів та огляд матчу

21:49 133 Читать на русском
Вольфсбург – Борусія Д – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Вольфсбург – Борусія Д – відео голів та огляд матчу / Фото Борусія Д

Вольфсбург програв дортмундській Борусії в рамках 27 туру Бундесліги. Дивіться відео голів та головних моментів матчу.

82’ Фелікс Клаус
 
Рафаел Геррейро 32’
Ашраф Хакімі 78’
32’ Рафаел Геррейро
78’ Ашраф Хакімі
82’ Фелікс Клаус

Перша половина зустрічі була за гостями. Незважаючи на невелику кількість моментів, дортмундці відкрили рахунок ще до перерви.

Санчо встановив одразу два неймовірних досягнення за результативністю – у Борусії Д з'явився новий рекордсмен

У другому таймі малюнок гри не надто змінився, і "джмелі" зуміли закріпити перевагу ще одним голом.

Борусія Д розташувалась на другій сходинці турнірної таблиці Бундесліги, відстаючи від Баварії на 4 очки, Вольфсбург – 6-й.

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Німеччина Відеоновини Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Вольфсбург - Борусія Дортмунд Вольфсбург Вольфсбург
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