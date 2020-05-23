Вольфсбург – Борусія Д – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Вольфсбург програв дортмундській Борусії в рамках 27 туру Бундесліги. Дивіться відео голів та головних моментів матчу.

Перша половина зустрічі була за гостями. Незважаючи на невелику кількість моментів, дортмундці відкрили рахунок ще до перерви.

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У другому таймі малюнок гри не надто змінився, і "джмелі" зуміли закріпити перевагу ще одним голом.

Борусія Д розташувалась на другій сходинці турнірної таблиці Бундесліги, відстаючи від Баварії на 4 очки, Вольфсбург – 6-й.

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