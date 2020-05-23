Боруссия Д била Вольфсбург – жертва сборной Украины снова забил, а экс-игрок Динамо не помог сопернику Шахтера

Вольфсбург проиграл Боруссии Дортмунд (0:2) в 27 туре чемпионата Германии. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Вольфсбург – Боруссия Дортмунд на "Футбол 24", стартовал в 16:30 по киевскому времени. Гости выиграли 5 подряд матчей Бундеслиги после поражения в Леверкузене. "Волки", которым еще играть против Шахтера в Лиге Европы в августе, не уступали уже 7 туров. В предыдущих матчах Боруссия преимущественно громила Вольфсбург, как это произошло и в первом круге.

Вольфсбург – Боруссия Дортмунд: онлайн-трансляция матча соперника Шахтера

В первые минут 15 команда Фавра держала мяч более 70% времени, но проигрывала 52% борьбы. Довольно интересно комбинировали на подступах, а вот с ударами как-то не складывалось. Первым молчание прервал Торган Азар на 16-й минуте. Брат Эдена подкручивал с левой в дальний верхний угол – немного высоковато. Вегхорст ответил на 25-й. Замыкал подачу с пределов вратарской, было довольно неудобно, так что попасть в рамку нидерландец не сумел. Первая опасная атака в матче на 32-й минуте завершилась взятием ворот хозяев. Брандт классно отыграл 3-х защитников одним пасом, Хакими продлил на Азара. Холанд к прострелу не дотянулся, зато Геррейро замыкал уже в пустые ворота.

16 - Jadon @Sanchooo10 has assisted 16 goals in the current #Bundesliga season, setting a new record for a @BlackYellow player since the beginning of detailed data collection in 2004-05. Master. #WOBBVB pic.twitter.com/8JAPr6qzLX — OptaFranz (@OptaFranz) May 23, 2020

Еще одну острую атаку начал первым пасом тот же Брандт. И снова Хакими взорвался справа, правда на этот раз Азар не попал с нескольких метров. Боруссия уверенно выиграла первый тайм. Интересные ходы, мудрая позиционная игра в свое удовольствие, постоянные перемещения и акцент на правом фланге. Отмечаем Геррейро – левый защитник сборной Португалии, который ничего не смог сделать против Украины в Киеве, забил уже 3-й мяч после возвращения Бундеслиги. В чемпионате Германии лишь Хаверц отмечался больше (4) за этот период. В свою очередь Торган Азар (рекорд его немецкой карьеры) уступает по количеству ассистов (12) в сезоне лишь одноклубнику Санчо (16) и Томасу Мюллеру (16).

Выход Джана вместо Хуммельса в перерыве едва не стал роковым для Дортмунда. Эмре неуклюже сыграл, Штеффен выскочил один на один с Бюрки, но вмазал в перекладину. Вольфсбург впервые попал в створ ворот Боруссии на 61-й. И снова Штеффен классно приложился издали – вратарь выручил. Во втором тайме на поле до 70-й минуты были только "волки". Наконец-то начал выделяться у хозяев и экс-форвард киевского Динамо Мехмеди, создавший 1 момент. Ди и вообще 5:0 по ударам – это какие-то неприличные цифры. Очевидно, "шмели" мысленно были в "золотом" матче против Баварии, который состоится уже во вторник.

Тишину прервали Холланд с Санчо, который вновь вышел лишь на замену. Геррейро завершал атаку партнеров, но с острого угла не попал. Все еще юный англичанин сделал второй гол. Санчо протащил мяч с центра поля в штрафную и отдал Хакими – еще один фланговый защитник отличился. Счет 2:0 уже хоронил Вольфсбург, а удаление Клауса на 82-й добивало последние сомнения. Судья с помощью VAR определил, что немец слишком агрессивно наступил на ногу Аканджи. Нормально так Феликс вышел на 18 минут поиграть и обратно.

Боруссия сокращает отрыв от Баварии до минимума, но у мюнхенцев еще матч в запасе. Вольфсбург продолжает замыкать зону Лиги Европы, занимая шестое место. Дортмунд перед немецким Классикером (не пропустите, 26 мая в 19:30) запугивает лидера своей формой. Во втором круге команда Фавра выиграла 9 матчей из 10, забила 33 гола, пропустила 9, а 6 поединков выиграла всухую. Только Бавария за этот период набрала больше очков (28 против 27). Ох, нас ждет роскошная чемпионская Битва! Дортмунд, конечно, устроит только победа.