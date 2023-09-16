Тодд Бьолі та Бегдад Егбалі мають намір придбати міноритарну частку в лісабонському Спортінгу, повідомляє The Telegraph.

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Власників Челсі надихає приклад City Football Group, яка налагодила розгалужену систему клубів у різних куточках світу. Це дозволяє вирощувати величезну кількість гравців, інтегруючи їх у ключові проекти (Ман Сіті, Жирона) або ж вигідно продаючи. Бьолі та Егбалі вже встигли придбати контрольний пакет акцій французького Страсбура за 65 млн євро, а тепер заглядаються на Спортінг.

Щоправда, для переконання португальців потрібно використати делікатний підхід і вагомі аргументи щодо розвитку. Спортінг – не кризовий провінційний клуб, а 19-разовий чемпіон Португалії з історією і серйозною фанатською базою.

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