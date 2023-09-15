"Я нещодавно спілкувався з декількома людьми, які мене запевнили – навіть якщо і цей сезон буде невдалим для Мудрика в Челсі, є клуби, які чекають на нього та готові дати йому можливість показати свій талант, відновити власну цінність та впевненість в іншому місці.

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Мені говорили про Бундеслігу як про потенційний варіант. Враховуючи його швидкість та інші сильні сторони, це може бути хороше поєднання.

Очевидно, що це не той розвиток подій, якого очікували в Челсі від підписання за 60 млн фунтів. Вони очікували, що Мудрик буде зіркою. Але наразі Мудрик і близько не на такому рівні. Зараз більше складається вражання, що він не підходить цій команді.

На передсезонних зборах його ігровий час на лівому фланзі атаки забрав Нкунку. Зараз він травмований, але Мудрик все одно не отримує достатньо ігрового часу, бо його тепер забирає Бен Чілвел. Михайлу буде важко в такій ситуації повернути кар'єру у потрібне русло", – сказав Твомі у подкасті на The Athletic.

Нагадаємо, раніше Мудриком активно цікавився Байєр і готовий був викласти за українця близько 20 млн євро. Михайло навіть пройшов медогляд у Леверкузені, але в останній момент клуби не змогли домовитись про трансфер.

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