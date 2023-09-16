Одиозные боссы Челси решили покупать не только табуны игроков, но и клубы.

Тодд Бёли и Бегдад Эгбали намерены приобрести миноритарную долю в лиссабонском Спортинге, сообщает The Telegraph.

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Владельцев Челси вдохновляет пример City Football Group, которая наладила разветвленную систему клубов в разных уголках мира. Это позволяет выращивать огромное количество игроков, интегрируя их в ключевые проекты (Ман Сити, Жирона) или выгодно продавая. Бёли и Эгбали уже успели приобрести контрольный пакет акций французского Страсбура за 65 млн евро, а теперь заглядываются на Спортинг.

Правда, для убеждения португальцев нужно использовать деликатный подход и веские аргументы по развитию. Спортинг – не кризисный провинциальный клуб, а 19-кратный чемпион Португалии с историей и серьезной фанатской базой.

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