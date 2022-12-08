Напередодні одеського бізнесмена і власника Чорноморця Бориса Кауфмана взяли під варту і помістили у СІЗО за підозрою у створенні злочинної організації та підкупі чиновників. Слідчий суддя ВАКС Ярослав Шкодін обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативною заставою у 129 млн грн.

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За повідомленням Української правди, вже наступного дня, 8 грудня, підозрюваний вийшов зі слідчого ізолятора – за нього було внесено необхідну суму. Хто саме став цим благодійником, джерело не вказує. Згодом цю інформацію підтвердили і у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Нагадаємо, статки Кауфмана за даними Forbes складають близько 220 млн доларів.

Чорноморець завершив першу частину УПЛ на передостанній сходинці, маючи у своєму активі 11 очок.

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