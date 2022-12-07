"Кауфман взагалі не є фанатом футболу. Йому глибоко по*рати на футбол. Якщо Суркіса чи колишнього власника одеситів Клімова можна назвати фанатами футболу "до мозку кісток", то про Кауфмана так не скажеш. Гадаю, він навіть правил футболу не знає.

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Але це була одна з історій Зеленського, що потрібно розвивати футбол, як було до 2014 року. Кауфман займався своїми справами, а зверху йому додали Чорноморець, на який він виділяв частинку своїх грошей. Я не знаю, що там зараз сталося. Історія схожа з Павелком, але рано чи пізно вона завершується.

З Чорноморцем історія наступна. Новина №1 – Кауфман і Грановський точно не будуть фінансувати клуб в другому колі. Друга новина – Чорноморець змінить власників або просто припинить існування. Питання, наскільки Зеленському і команді важливе існування Чорноморця. Якщо важливе, то знайдуть іншу людину, яка буде виділяти гроші на цю команду. Більше чи менше, але буде. Нинішні власники Чорноморця цим займатися не будуть", – заявив Андрій Сеньків у ефірі KDK.

Нагадаємо, Чорноморець навіть у "спокійні часи" завершив першу частину УПЛ на передостанній сходинці, яка означає виліт. Відновлення чемпіонату планується на початку березня.

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