Накануне одесского бизнесмена и владельца Черноморца Бориса Кауфмана взяли под стражу и поместили в СИЗО по подозрению в создании преступной организации и подкупе чиновников. Судья ВАКС Ярослав Шкодин избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативным залогом в 129 млн грн.

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По сообщению Украинской правды, уже на следующий день, 8 декабря, подозреваемый вышел из следственного изолятора – за него была внесена необходимая сумма. Кто именно стал этим благотворителем, источник не указывает. Впоследствии эта информация была подтверждена и в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Напомним, состояние Кауфмана по данным Forbes составляет около 220 млн долларов.

Черноморец завершил первую часть УПЛ на предпоследней строчке, имея в своем активе 11 очков.

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