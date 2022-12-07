"Слідчий суддя ВАКС Ярослав Шкодін обрав запобіжний захід одеському бізнесмену Борису Кауфману, якого днями затримали детективи НАБУ. Йому обрали тримання під вартою із альтернативною заставою у 129 млн грн. Прокурор САП просив обрати Кауфману запобіжку у вигляді варти без застави. Але окремо згадав, що якщо буде застава, тоді її розмір мав би становити 496 млн 200 тисяч грн.



Якщо Кауфман внесе заставу (а у цьому можна навіть не сумніватися, адже за даними Forbes, статки бізнесмена складають 220 млн доларів), то він буде зобов'язаний дотримуватися низки обов'язків, зокрема не покидати межі міст Києва та Одеси, не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними і буде змушений носити електронний браслет.

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На засіданні у Кауфмана була група підтримки, зокрема його прийшов підтримати колишній нардеп від Народного Фронту Ігор Котвіцький, дружина якого у березні вивезла з України 30 млн доларів. За даними слідства, злочинна організація, керівниками якої були Борис Кауфман та його партнер Олександр Борухович (колишнє прізвище – Грановський) щомісяця накопичувала дохід у середньому по 12 млн грн.



НАБУ та САП стверджують, що учасники злочинної організації займались регулярним підкупом чиновників Одеської міськради. Зокрема, з листопада 2021 по серпень 2022 заступник мера Одеси та керівник апарату міськради Олег Бриндак отримав майже 2,5 млн грн за прийняття рішень та вплив на депутатів. Перший заступник Труханова Михайло Кучук з березня по липень 2022 року, за даними слідства, отримав 900 тисяч грн. Заступниці мера Одеси Світлані Бедрезі нібито передали 300 тисяч грн.



І йдеться про передачу хабарів уже після початку повномасштабної війни. Тобто, поки українці гинуть, захищаючи Одесу, ці негідники "мутяться" і заробляють на ній мільйони.

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НАБУ також зафіксувало цікаву розмову іншого підозрюваного, Боруховича, з невідомою особою: "У меня тут стоит 4 машины НАБУ і 3 машины ДБР. Они все пишут, я ни с кем не встречаюсь, я не могут тебе какие-то вещи говорить, ну зачем".



Сам Кауфман на суді заявив, що під час обшуку не був присутній і був дуже здивований, що його в чомусь звинувачують. Його адвокати просили перевірити обґрунтованість затримання і звільнити підзахисного з-під варти. Також Кауфмана прийшли брати на поруки директор тютюнового монополіста "Тедіс" Тарас Корніяченко та гендиректор одеського Чорноморця Анатолій Місюра.



Обоє фактично є підлеглими Кауфмана. На суді вони хвалили свого шефа. Зокрема розповідали, як Кауфман підтримує дітей-сиріт, опікується літніми людьми, підтримує дитячий футбол і без його участі діяльність компанії "Тедіс" буде неможлива. Додамо, що значна частина засідання проходила у закритому режимі, як і проголошення судового рішення", – інформує Telegram-канал Центр протидії корупції.

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