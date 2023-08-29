Ромелу Лукаку успішно приземлився в Італії, де незабаром повинен підписати контракт зі столичним клубом.

Челсі та Рома узгодили оренду Лукаку – провальний форвард погодився на зменшення зарплатні

Літаком особисто керував власник Роми Ден Фрідкін, у якого є відповідна ліцензія. На землі вже чекав чималенький натовп фанатів "вовків", які влаштували теплий прийом 30-річному новачку. На завтра запланований медогляд та підписання усіх документів.

Нагадаємо, Рома змогла домовитися з Челсі про річну оренду Лукаку за понад 5 млн євро. У минулому сезоні форвард виступав за інший італійський гранд – Інтер.

Roma fans welcoming Romelu Lukaku at the airport — landed in Rome after flight driven by club owner Dan Friedkin ?



Loan deal from Chelsea will be formally completed and signed on Wednesday. pic.twitter.com/8C2Hzn2ze2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023

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