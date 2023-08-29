Власник Роми за кермом літака особисто привіз Лукаку – відео шаленого прийому
Фанати Роми вміють влаштувати яскраве знайомство зі своїми новачками.
Ромелу Лукаку успішно приземлився в Італії, де незабаром повинен підписати контракт зі столичним клубом.
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Літаком особисто керував власник Роми Ден Фрідкін, у якого є відповідна ліцензія. На землі вже чекав чималенький натовп фанатів "вовків", які влаштували теплий прийом 30-річному новачку. На завтра запланований медогляд та підписання усіх документів.
Нагадаємо, Рома змогла домовитися з Челсі про річну оренду Лукаку за понад 5 млн євро. У минулому сезоні форвард виступав за інший італійський гранд – Інтер.
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