Бельгієць сезон 2023/24 проведе у оренді за Рому, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

Конкуренти для Мудрика і чемпіон Європи з Арсенала – Челсі хоче оформити ще одну бомбу до закриття вікна

Челсі отримає понад 5 млн євро за річну позику, а Лукаку погодився на значне скорочення зарплатні – 7,5 млн євро замість 12 млн, які передбачає його контракт з лондонцями. У вівторок 30-річний нападник повинен прибути до Рима для проходження медогляду і оформлення документів.

Нагадаємо, влітку 2021-го Челсі віддав Інтеру за Лукаку понад 110 млн євро, проте бельгієць тотально провалився в Лондоні. Для нього це буде другий поспіль сезон в Італії на правах оренди – минулий він відіграв за "нерадзуррі" (37 матчів, 14 голів та 7 асистів). Ромелу дуже добре знає головного тренера Роми Жозе Моурінью, з яким перетинався в МЮ та Челсі.

Челсі здобув першу перемогу з Почеттіно – 20-річний новачок оборони присоромив Мудрика, шоу Стерлінга, забив і Джексон