Владелец Ромы за рулем самолета лично привез Лукаку – видео безумного приема
Фанаты Ромы умеют устроить яркое знакомство со своими новичками.
Ромелу Лукаку успешно приземлился в Италии, где должен подписать контракт со столичным клубом.
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Самолетом лично руководил владелец Ромы Дэн Фридкин, у которого есть соответствующая лицензия. На земле уже ждала немалая толпа фанатов "волков", устроивших теплый прием 30-летнему новичку. На завтра запланирован медосмотр и подписание всех документов.
Напомним, Рома смогла договориться с Челси о годовой аренде Лукаку за более чем 5 млн евро. В прошлом сезоне форвард выступал за другой итальянский гранд – Интер.
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