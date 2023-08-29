Ромелу Лукаку успешно приземлился в Италии, где должен подписать контракт со столичным клубом.

Челси и Рома согласовали аренду Лукака – провальный форвард согласился на уменьшение зарплаты

Самолетом лично руководил владелец Ромы Дэн Фридкин, у которого есть соответствующая лицензия. На земле уже ждала немалая толпа фанатов "волков", устроивших теплый прием 30-летнему новичку. На завтра запланирован медосмотр и подписание всех документов.

Напомним, Рома смогла договориться с Челси о годовой аренде Лукаку за более чем 5 млн евро. В прошлом сезоне форвард выступал за другой итальянский гранд – Интер.

Roma fans welcoming Romelu Lukaku at the airport — landed in Rome after flight driven by club owner Dan Friedkin ?



Loan deal from Chelsea will be formally completed and signed on Wednesday. pic.twitter.com/8C2Hzn2ze2 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2023

Самолеты, автомобили и съемки в кино: новый владелец Ромы – нетипичный миллиардер, который попытается разбудить "спящего великана"