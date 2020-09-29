Тоні Хан, який є власником "дачників", звернувся до вболівальників через провальні перші матчі поточного сезону.

"Я прошу вибачення перед усіма вболівальниками Фулхема за показану гру.

Марлон не перейде в Фулхем – екс-гравець Барселони провалив медогляд

Ще після Уемблі ми намагаємося знайти додаткових центральних захисників. На жаль, у нас це не виходить, до того ж втратили третього, а коли подумали, що все налагоджується, отримали проблеми з четвертим центральним захисником. Я обіцяю новачків і кращу гру від нинішнього складу команди", – написав Тоні Хан у своєму Твіттері.

Зазначимо, Фулхем видав провальний старт сезону, програвши три матчі та загалом пропустивши 10 голів. "Дачники" розташувались на дні турнірної таблиці.

Астон Вілла на виїзді знищила Фулхем