Захисник Сассуоло Марлон не підкорюватиме АПЛ у сезоні 2020/21.

Фулхем домовився із Сассуоло про трансфер оборонця Марлона, лондонці запросили гравця на медогляд і на цьому етапі співпраця сторін завершилась, повідомляє Sky Sports.

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За інформацією джерела, 25-річний бразилець провалив медичні тести, тому перехід скасовується. Сассуоло повинен був отримати за свого захисника близько 15 млн євро.

Нагадаємо, у 2018-му італійський клуб придбав Марлона в Барселони за 6 млн євро. У минулому сезоні Серії А футболіст провів 23 матчі.

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