Тони Хан, который является владельцем "дачников", обратился к болельщикам через провальные первые матчи текущего сезона.

"Я приношу свои извинения болельщикам Фулхэма за показанную сегодня игру.

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Еще после Уэмбли мы пытаемся найти дополнительных центральных защитников. К сожалению, у нас это не получается, к тому де потеряли третьего, а когда посчитали, что все налаживается, получили проблемы с четвертым центральным защитником. Я обещаю новичков и лучшую игру от нынешнего состава команды", – написал Тони Хан в своем Твиттере.

Отметим, Фулхэм выдал провальный старт сезона, проиграв три матча и вообщем пропустив 10 голов. "Дачники" расположились на дне турнирной таблицы.

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