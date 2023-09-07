"Кауфмана знову заарештували. Вищий антикорупційний суд узяв під варту бізнесмена Бориса Кауфмана. Альтернатива – 268,4 млн грн застави. Запобіжку обрали у справі про заволодіння міжнародним аеропортом "Одеса", – повідомляє Telegram-канал NABU Daily by Олег Новіков.

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Нагадаємо, у грудні минулого року Кауфмана вже брали під варту за підозрою у створенні злочинної організації та підкупі чиновників. Втім, вже наступного дня за бізнесмена внесли заставу у розмірі 129 млн грн. За даними Forbes, його статки складають близько 220 млн доларів.

Що ж до Чорноморця, то команда набрала 9 очок у стартових 6 турах нинішнього розіграшу УПЛ і йде на шостій сходинці.

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