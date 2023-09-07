"Кауфмана снова арестовали. Высший антикоррупционный суд взял под стражу бизнесмена Бориса Кауфмана. Альтернатива – 268,4 млн грн залога. Меру пресечения избрали по делу о завладении международным аэропортом "Одесса", – сообщает Telegram-канал NABU Daily by Олег Новіков.

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Напомним, в декабре прошлого года Кауфмана уже брали под стражу по подозрению в создании преступной организации и подкупе чиновников. Впрочем, уже на следующий день за бизнесмена внесли залог в размере 129 млн грн. По данным Forbes, его состояние составляет около 220 млн долларов.

Что касается Черноморца, то команда набрала 9 очков в стартовых 6 турах нынешнего розыгрыша УПЛ и идет на шестой строчке.

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