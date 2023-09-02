Колишній власник Дніпра Ігор Коломойський опинився під вартою у справі про шахрайство.

Бізнесмена, який колись володів одним із найуспішніших клубів України, затримали 2 вересня. Цього ж дня суд обрав запобіжний захід.

Коломойському вручили підозру у шахрайстві та відмиванні майна

За інформацією кореспондента Суспільного, адвокати просили відмовити в обранні будь-якого запобіжного заходу, але суд вирішив, що Коломойський 60 діб проведе у СІЗО. Альтернативою такому сценарію може стати застава у 500 мільйонів гривень. Представники бізнесмена подадуть апеляцію, на це у них є п'ять днів.

Нагадаємо, Коломойському інкримінують шахрайство (стаття 190) та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (стаття 209). Встановлено, що протягом 2013-2020 років він легалізував понад пів мільярда грн шляхом їх виведення закордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.