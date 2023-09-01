Чорноморець в рамках 6-го туру УПЛ зазнав виїзної поразки від Вереса (1:3). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Верес підходив до домашнього матчу з Чорноморцем без перемог у чемпіонаті. За чотири тури рівняни зазнали трьох поразок, забивши всього два голи при семи пропущених – лише тиждень тому команді здобути дебютну звитягу в сезоні, однак це трапилось у Кубку. Одесити теж підходили до зустрічі в ненайкращому гуморі, програвши Ворсклі в попередньому турі.

"Моряки" вважалися фаворитами. Вже на 6-й хвилині вони могли підтвердити свій статус, однак Кузик після проникного пасу від Путрі пробив повз дальню дев'ятку. Ще за дві хвилини до м'яча метрів з 35-ти приклався Єрмаков, однак удар виявися занадто слабким.

А далі стався несподіваний поворот. Звичайний винос Курка від власного штрафного пішов за спину захисникам Чорноморця – Владислав Шарай зачепився за нього й почав тікати на рандеву з Шевченком, а Салюк вирішив його збити. Червона картка! Одесити залишились у меншості.

Таким чином, Володимир отримав друге вилучення в останніх трьох матчах УПЛ. Сікейра зі штрафного покарати одеситів не зміг, м'яко пробивши над воротами.

А ще за шість хвилин Верес заробив пенальті! Авагімян ніби-то заблокував рукою простріл Гакмана. Після особистого перегляду відеоповтору Денис Шурман скасував рішення – руки не було. "Моряки" при цьому дуже переживали, що Артуру не зняли жовту картку за гандбол, але Роману Григорчуку пояснили, що попередження дали за розмови.

Неймовірно, але на 22-й пенальті знову призначили пенальті – і тепер вже без скасувань. Що найбільш цікаво, його заробив Чорноморець! Авагімян протягнув м'яч лівим флангом і віддав пас в центр Кузику, а Орест у дотик розрізав оборону передачею на Шпорна. Йон виходив віч-на-віч, а Паст його збив.

Путря впевнено реалізував 11-метровий, відкривши рахунок. Чорноморець вийшов уперед, однак до кінця першого тайму гості вже не створювали моментів. А от Верес, користуючись чисельною більшістю, нарощував оберти – і це вилилось у нове пенальті!

Його заробив Гайдучик, який замикав подачу з кутового та влучив у руку Єрмакову. Для "моряків" це було дуже прикро, адже м'яч у ворота не йшов. Сікейра з "позначки" впевнено переграв Олексія Шевченка – 1:1!

До перерви Верес встиг і вперед вийти. Перший дзвіночок пролунав на 40-й хвилині, коли Євгеній Шевченко підхопив відскок у штрафному та пробив низом (Олексій спіймав м'яч), а у компенсований час рівняни таки забили вдруге. Гакман обігрався з Курком на правому фланзі й покотив у штрафний під удар Шараю, а Станіслав у дотик бахнув під дальню стійку – 2:1!

Саме з цими цифрами на табло команди відправились відпочивати. Цікаво, що у цей момент думав В'ячеслав Грозний, якого неодноразово показували на трибунах рівненського Авангарду? І чи не пов'язана його поява з поганими результатами Сергія Лавриненка на старті сезону?

Другий тайм розпочався без замін. Гра пішла на зустрічних курсах, причому Чорноморець виглядав гостріше. У одній з атак Брагару ледь не вивів Кузик віч-на-віч (Орест не зміг обробити передачу), а на 55-й він же міг зрівнювати рахунок. Єрмаков видав лонгбол за спини захисникам на Максима, а той розвернувся й пробив у дальній кут метрів з 20-ти – Паст врятував Верес!

Господарі огризнулись дальнім ударом Кучерова, змусивши Шевченка фіксувати м'яч лишень з другої спроби. Після цього моментів довгий час не виникало. Гра була рівною, аж поки рівняни не забили третій гол. Це сталося на 71-й хвилині.

Все почалося з атаки Чорноморця, в якій Кузик входив на правий край штрафного та виконував подачу. Паст перехопив м'яч і одразу ж вкинув його на хід Гайдучеку – той протиснув Гучека, але швидкості для ривка віч-на-віч Миколі не вистачило. Тим не менш, форвард змістився в центр, дочекався підходу Шарая й викотив йому проникний пас. Владислав одразу ж бахнув у дальній кут. 3:1!

Після цього гру було закрито. Тренери почали проводити купу замін, але переломити хід зустрічі одеситам не вдалося. Верес впевнено довів матч до перемоги – першої під керівництвом Сергія Лавриненка у поточному чемпіонаті.

"Моряки" ж програли у другому турі поспіль, а пропускають 2+ голів вони вже у трьох турах поспіль. Роману Григорчуку під час міжнародної паузи буде над чим попрацювати.

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