Новачок Ювентуса Душан Влаховіч може отримати додатковий клопіт після свого переходу в туринський клуб.

Влаховіч міг порушити коронавірусні правила Тоскани під час оформлення трансферу в Ювентус, повідомляє Corriere della Sera.

Влаховіч офіційно перейшов у Ювентус

Представники місцевої служби охорони здоров'я переконані, що Душан здав позитивний тест на коронавірус 22 січня та мав перебувати на карантині до 29-го числа. Замість цього серб вирушив завершувати перехід до "Старої синьйори" 28 січня, через що служба охорони здоров'я Тоскани вже готує звіт до прокуратури.

"Правила зрозумілі: у щепленого трьома дозами вакцини має пройти 7 днів між позитивним та негативним тестом. Якщо він порушив умови ізоляції, то це порушення правил, яке може спричинити кримінальне покарання", – зазначив директор департаменту охорони здоров'я Тоскани Джорджо Гарофало.

Додамо, що Фіорентина отримає від Ювентуса за Влаховіча 75 мільйонів євро, а сам Душан зароблятиме в Турині 7 млн за сезон. Угода розрахована до 30 червня 2026 року.

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