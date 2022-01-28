Туринський клуб завершив трансфер найкращого бомбардира Серії А 2021/22 (17 голів у 21-му матчі). Душан Влаховіч успішно пройшов медогляд і підписав контракт із Ювентусом. У новій команді серб виступатиме під 7-м номером, інформує офіційний сайт "б'янконері".

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Фінансові деталі угоди не розголошуються. Інсайдер Фабріціо Романо стверджує, що "фіалки" отримають за центрфорварда 75 млн євро, а сам нападник зароблятиме в Турині 7 млн євро за сезон. Угода розрахована до 30 червня 2026 року

Цікаво, що Влаховіч підписав контракт зі "Старою синьйорою" в день свого народження. Сьогодні, 28 січня, Душану виповнилося 22 роки. Серб виступав за Фіорентину з 2018-го, перейшовши з белградського Партизана за 2 млн євро. Його угода з "фіалками" була розрахована до 30 червня 2023-го. Загалом у футболці команди з Флоренції нападник збірної Сербії зіграв 108 матчів – 49 голів і 8 асистів.

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