Новичок Ювентуса Душан Влахович может получить дополнительные хлопоты после своего перехода в туринский клуб.

Влахович мог нарушить коронавирусные правила Тосканы во время оформления трансфера в Ювентус, сообщает Corriere della Sera.

Влахович официально перешел в Ювентус

Представители местной службы здравоохранения убеждены, что Душан сдал положительный тест на коронавирус 22 января и должен был находиться на карантине до 29 числа. Вместо этого серб отправился завершать переход в "Старую синьору" 28 января, из-за чего служба здравоохранения Тосканы уже готовит отчет в прокуратуру.

"Правила понятны: у привитого тремя дозами вакцины должно пройти 7 дней между положительным и отрицательным тестом. Если он нарушил условия изоляции, то это нарушение правил, которое может повлечь уголовное наказание", – отметил директор департамента здравоохранения Тосканы Джорджо Гарофало.

Добавим, что Фиорентина получит от Ювентуса за Влаховича 75 млн евро, а сам Душан будет зарабатывать в Турине 7 млн евро за сезон. Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

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