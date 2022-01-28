ЧС-2022 та збірна Італії

Кілька днів тому збірна Італії розпочала тренувальний збір. Роберто Манчіні готує команду до раунду плей-офф за потрапляння на чемпіонат світу в Катар. "Скуадра Адзурра" пропустила ЧС-2018, поступившись шведам. Тепер буде ще важче. Не виключено, що у фіналі плей-офф апеннінці зустрінуться з Португалією. Буффон не раз говорив про бажання поїхати в Катар у статусі гравця, але це був лишень блеф.

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"Ні. Я завжди говорив про чемпіонат світу, щоб обмежити себе від тих, хто ставив питання: "Буффон – чому він продовжує?". Насправді я залишаюся у грі, тому що все ще роблю те, чого не роблять інші, але динаміка змушує. Я думаю, що Катар неможливий. Думки та вибір такої розумної людини, як Роберто Манчіні, треба поважати.

Правильно обирати шлях, який ви вважаєте найбільш слушним. Це стосується й оборонної ланки, тоді голкіпери будуть сильними. Користь від Буффона у роздягальні? Це не ті міркування, які я можу собі дозволити. У К'єлліні та Бонуччі є величезний досвід...

Розмови про Маріо можуть викликати свербіння. Зрештою, ви повинні довіряти Манчіні. Тоді у виклику Балотеллі є логіка. Я не знаю, правильно це чи ні, але логіка у цьому є. Щодо Жоао Педро, для мене питання полягає в тому, наскільки він інтегрований. Каморанезі, наприклад, був одним із нас на 100%. Щодо Фаджолі, так, у ньому є щось особливе. Як і у Верратті, Доннарумми... Інших імен я не маю. Справді, удар у Скамакки особливий. Я такого не бачив навіть у Балотеллі".

Перебудова Ювентуса

Минулого літа Буффон вже вдруге покинув Турин. Цього разу, схоже, остаточно. У свої 44 роки голкіпер легко став лідером Парми, з якою бореться за вихід в Серію А. Про тренерську посаду в Ювентусі Джіджі поки не думає. До того ж він переконаний, що Массіміліано Аллегрі все робить правильно.

"Ювентус пережив момент дезорієнтації. Тепер він, здається, на правильному шляху. Влаховіч – найкрасивіше, найбільше, найдивовижніше придбання. Разом із Холандом та Мбаппе він – найкращий молодий гравець у світі. У ньому є щось інше, дух великих "дев'яток". І це еволюція. І мій час не було гравців зростом 190 сантиметрів із таким динамізмом.

За останні півтора місяця Аллегрі покращив результати. Він зрозумів, що треба залишатися на правильному шляху. У футболі є кліше: збалансовану команду називають оборонною. Натомість Макс вчинив правильно, зробивши ставку на компактність.

Якби Пауло Дибала вирішив залишитися, він зробив би чудову справу. Я також зробив би це саме, відмовившись від чогось фінансово, але тільки якщо відчував би, що мене цінують. На місці Ювентуса потенційний тандем Дибала-Влаховіч мене б збуджував.

Повернутися у статусі тренера? Ні, жодних гарантій від президента Андреа Аньєллі немає. Просто його дочка – моя хрещениця".

Найбільша помилка

Не завжди Буффону вдавалося робити правильні вчини. Помилок теж вистачає. Особливо на старті кар'єри. Якось він з'явився на публіці у футболці з принтом – фразою, яка перегукується з лозунгом Беніто Муссоліні. Ігровий номер "88" лише все ускладнив. Не було шансів уникнути звинувачень у фашистських поглядах. Пізніше трапився провал фінансових інвестицій, а також ставки.

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"Сьогодні я розумію, що була помилкою та футболка з написом: "Кат – той, хто здається". Але я не знав, що це означає, як і номер 88. Коли ви вкладаєте гроші, щось може піти не так, і в моєму випадку людина, яка керувала компанією, захворіла. В Італії за помилки, за нещастя інших людей я заплатив своєю репутацією.

Ставки – моя найганебніша помилка. Мене турбує, що моя спортивна чесність була поставлена під сумнів. Я робив ставку, але ніколи на свої матчі. Ті, хто стежить за нашим життям, повинні знайти злочин. Я не ходжу в клуби. Я ніколи не вживав наркотики. Усе життя провів з однією жінкою. Так, я робив ставки, але це моя справа. Водночас продаж матчів, махінації та інші погані справи... У когось іншого це проходить".

Порада Ілічічу та плани на майбутнє

Буффон заслужив любов уболівальників не лише своїми виступами на футбольному полі. Ось і зараз він не оминув увагою нападника Аталанти Йосіпа Ілічіча. Одноклубник Руслана Маліновського страждає від депресії. Голкіпер Парми поділився своїм рецептом боротьби з цією проблемою. Для нього особисто пошук гармонії та щастя вже давно став головним орієнтиром у житті.

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"Щоби піднятися, треба чіплятися за те, що в тебе всередині. Я змусив себе знайти вихід із цього. Мені знадобилося 7 місяців, не приймаючи ліки, хоч мені всі це радили. Натомість я черпав сили з мистецтва, беручи емоції з картин.

Стародавні греки говорили про евдемонію. Потрібно керуватися пристрастю, щоб бути щасливим. Моя пристрасть – це м'яч. Я був щасливий у Пармі (на старті кар'єри – прим.) протягом 5-6 років, навіть коли ми програвали.

Рано говорити про новий контракт. Подивимося, де ми завершимо сезон і як гратиму я. Відчуваю відповідальність за те, щоб представляти людей Парми, які дарують мені беззаперечну любов. Я поставив собі одну мету: якщо Італія не поїде на чемпіонат світу, я ставитиму наступні. Не здивуюсь, якщо у 48 років все ще буду у чудовій формі. 2030? Тоді я можу бути будь-де. Просто сподіваюся, що поруч будуть друзі, діти та одне з моїх найбільших багатств – Іларія (дружина – прим.). Будь там і мої сестри та батьки, кращого годі й бажати".

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