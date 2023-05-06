У фінальному поєдинку азійської Ліги чемпіонів зустрічалися Урава та Аль-Хіляль. Результат – в цій новині на "Футбол 24".

Ліга чемпіонів АФК, фінал

Урава – Аль-Хіляль – 1:0 (2:1 за сумою двох матчів)

Гол: Каррільйо, 48 (аг)

У фіналі азійської Ліги чемпіонів зійшлися Урава та Аль-Хіляль. Перша зустріч між командами завершилася внічию 1:1, а, отже, доля турніру вирішувалась у матчі-відповіді.

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Лідер Саудівської Аравії в першому таймі повністю контролював гру, маючи перевагу у володінні м'ячем. Аль-Хіляль завдавав удари по воротах суперника, але швидко відкрити рахунок у зустрічі не вдалося. Урава провела першу половину гри, відсиджуючись в обороні. Японці кілька разів підходили до воріт суперника, але жоден удар не потрапив у площину.

На початку другого тайму форвард Каррільйо помилився у своєму штрафному майданчику і м'яч опинився у сітці. Аль-Хіляль намагався відігратися, але всі спроби були марними. Фінальний свисток зафіксував перемогу японського клубу. Урава втретє у своїй історії виграла азійську Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, що Аль-Хіляль у 25 турі саудівської Прем'єр-ліги здобув перемогу над командою Кріштіану Роналду. Після того матчу португальська зірка опинився в епіцентрі скандалу. На образи фанатів Роналду відреагував, потрусивши геніталіями.

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