Челсі повторно програв Реалу та вилетів з Ліги чемпіонів. Мудрик після вдалого матчу з Брайтоном не отримав місця в стартовому складі, адже Лемпард знову перейшов на схему з трьома захисниками, в якій немає позиції для українця. Тренер вирішив випустити Михайла на останні 25 хвилин – довелося опанувати роль крайнього захисника.

Реал став півфіналістом Ліги чемпіонів, вдруге здолавши Челсі – Родріго зробив дубль, Мудрик непогано вийшов на заміну

Мудрик розіграв козирну карту швидкості та кілька разів опинився в центрі уваги.

Найяскравіший момент трапився на 75 хвилині. Українець майстерно обробив складний пас і одним дотиком пройшов Карвахаля та Вальверде. Далі був неточний удар, але це вже нюанси.

This touch and turn from Mykhailo Mudryk. pic.twitter.com/IDGl14ZALe — CBS Sports Golazo ️ (@CBSSportsGolazo) April 18, 2023

За мить до цього Михайло не менш ефектно відпрацював на оборону, рвонувши з чужої половини. Він перейшов у режим експреса, відіграв метрів 20 у такого ж швидкого Вінісіуса та чисто зупинив бразильця на лінії власного штрафного.

На жаль, в моменті з другим голом Реала так досконало відзахищатися не вдалося. Мудрик у відчайдушному підкаті спробував вибити м'яч у Вальверде, але було пізно.

Головне розчарування – нереалізований шанс на 88 хвилині після класного пасу в розріз від Маунта. Мудрик вийшов сам на сам з Куртуа і пробив повз ворота. Байдуже, що там офсайд. Байдуже, що кут був гострим. Такі моменти потрібно забивати (чи асистувати). Хоча б для здобуття впевненості.

Ну, і останній акорд – жорсткий підкат проти Модріча біля бокової лінії.

Через цю жовту картку Михайло пропустить наступний єврокубковий матч. От тільки коли ми дочекаємося того матчу – важке запитання, зважаючи на 11 місце Челсі в АПЛ. Мудрик нарвався на тонкий тролінг.