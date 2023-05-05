Ймовірність трансферу Мессі в Барселону залишається 80%, проте саудівський Аль-Хіляль продовжує тиснути на Лео, шукаючи варіанти переконати аргентинця, інформує журналіст Жерар Ромеро.

Мессі отримав офіційну пропозицію від Аль-Хіляля

Одним з аргументів Аль-Хіляля є те, що вони спробують підписати старих знайомих Мессі по Барселоні – Жорді Альбу, Серхіо Бускетса та Луїса Суареса.

Нагадаємо, що Мессі є послом Саудівської Аравії з туризму. За поїздку в цю країну без дозволу ПСЖ відсторонив аргентинця на два тижні. Після цього рішення у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Лео остаточно відмовився від можливості продовжити виступи за парижан. Також Лео чимало пов'язують з можливим поверненням у Барселону.

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