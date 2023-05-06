В финальном поединке азиатской Лиги чемпионов встречались Урава и Аль-Хиляль. Результат – в этой новости на "Футбол 24".

Лига чемпионов АФК, финал

Урава – Аль-Хиляль – 1:0 (2:1 по сумме двух матчей)

Гол: Каррильо, 48 (аг)

В финале азиатской Лиги чемпионов сошлись Урава и Аль-Хиляль. Первая встреча между командами завершилась вничью 1:1, а значит, судьба турнира решалась в ответном матче.

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Лидер Саудовской Аравии в первом тайме полностью контролировал игру, имея преимущество во владении мячом. Аль-Хиляль наносил удары по воротам соперника, но быстро открыть счет во встрече не удалось. Урава в основном провела первую половину игры, отсиживаясь в обороне. Японцы несколько раз подходили к воротам соперника, но ни один удар не попал в створ.

В начале второго тайма форвард Каррильо ошибся в своей штрафной и мяч оказался в сетке. Аль-Хиляль пытался отыграться, но все попытки были тщетны. Финальный свисток зафиксировал победу японского клуба. Урава в третий раз в своей истории выиграла азиатскую Лигу чемпионов.

Напомним, что Аль-Хиляль в 25 туре саудовской Премьер-лиги одержали победу над командой Криштиану Роналду. После того матча португальская звезда оказалась в середине скандала. На оскорбления со стороны фанатов Роналду отреагировал, тряхнув гениталиями.

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