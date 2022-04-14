4 команди продовжують боротьбу за головний трофей у європейському футболі.

За підсумками чвертьфіналів визначилися 4 півфіналісти Ліги чемпіонів. Пари 1/2 фіналу були сформовані жеребкуванням завчасно:

Манчестер Сіті – Реал

Ліверпуль – Вільяреал

Реал провалив другу гру з Челсі, але в овертаймах вирвав підсумкову перемогу. Вільяреал сенсаційно вибив Баварію, Ліверпуль на класі пройшов Бенфіку, а Манчестер Сіті був сильнішим за Атлетіко.

Перші півфінальні поєдинки Ліги чемпіонів відбудуться 26-27 квітня, а матчі-відповіді – 3-4 травня. Фінал запланований на 28 травня і відбудеться на Стад де Франс.