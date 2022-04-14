Хаотична Аталанта та продуманий Лейпциг

Перша половина протистояння була рівною та завершилася нічиєю. Аталанта мала невеличку перевагу, але звично для цього сезону не змогла її реалізувати. Сьогодні у бергамасків навіть переваги не було. Команда Гасперіні потужно стартувала, однак запалу вистачило не надовго. Лейпциг почав гостро відповідати.

Атаки Аталанти виглядали хаотичними та непродуманими, а футболісти Лейпцига навпаки чітко розуміли свої завдання. Німці по-різному проривали фланги господарів: лівий – комбінаціями на швидкості, правий – завдяки індивідуальним діям феноменального Нкунку.

З третьої спроби Лейпциг розігнав через лівий фланг Аталанти результативну атаку. Лаймер протягнув м'яч з центра поля до воротарського та відкинув під удар Нкунку. Француз відкрив рахунок, а потім віддав ще кілька перспективних передач – найкращою не скористався Анхеліньо.

Безрезультатні зусилля Маліновського

Руслан Маліновський пропустив перший матч проти Лейпцига за рішенням тренера, а на вихідних зіграв лічені хвилини в чемпіонаті. Сьогодні українця нарешті повернули в стартовий склад. Він сформував атакувальний трикутник з Сапатою та Бога.

З такими партнерами Руслан отримав багато свободи для переміщень. Бога зміщувався на фланг, Сапата створював глибину атак, а Маліновський добре відкривався по всьому фронту атаки. У дебюті зустрічі саме його активність створювала Лейпцигу проблеми.

Руслан розганяв атаки, чіплявся за м'ячі, часто опинявся перед чужим штрафним майданчиком без опіки, але от останнього пасу від українця не вистачало. Він вивів на удар тільки Дзаппакосту, всі інші передачі на загострення адресатів не знайшли.

Маліновський двічі показав фірмовий удар здалеку. Першу спробу з дуже гострого кута без проблем нейтралізував голкіпер, а от друга викликала великі суперечки. Руслан потужно пробив зі штрафного – м'яч влучив у руку Ольмо. Головний арбітр Матеу Лаос дуже довго разом з асистентами дивився відеоповтор. І вирішив пенальті не призначати.

Цей епізод став останнім за участі Маліновського. Українця замінили на 58 хвилині. Оцінка від SofaScore – 6.8.

Нкунку виводить РБ у півфінал

Поступаючись в рахунку, Аталанта природно більше атакувала, але бергамаскам все одно бракувало напрацьованих механізмів проти організованої оборони Лейпцига. Десь трішки не вистачало, щоб дотягнутися до прострілу, десь не вистачало часу на підготовку ударів. Ближче до фінального свистка гості збивалися на простішу гру з навісами.

Лейпциг не лише надійно оборонявся, а й не забував вибігати в контратаки. Лаймер пробачив господарям після грубої помилки голкіпера. Муссо згодом виправився, потягнувши складний удар Нкунку. І все ж вирішальну дуель француз виграв. Крістофер отримав м'яч у чужому штрафному після чого йому в ноги в'їхав Муссо. Сам постраждалий реалізував пенальті.

Найкращий гравець Лейпцига поставив переможну крапку в матчі та вивів "биків" у півфінал Ліги Європи. Аталанта втрачає останній шанс пробитися у Лігу чемпіонів на наступний сезон. Тільки потенційна перемога в ЛЄ залишала оптимізм, адже в Серії А бергамаски скотилися в середину таблиці.