Сьогодні, 29 березня, у Будинку футболу відбулося жеребкування, згідно з яким були призначені арбітри на матчі 1/2 фіналу Кубку України-2023/24, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Кубок України: відомі дати та місця проведення півфіналів

Впровадження такої процедури було ініційовано новим очільником українського футболу Андрієм Шевченком. Як наслідок, Комітет арбітрів УАФ, який очолює Катерина Монзуль, вирішив провести тестування цієї процедури на прикладі кубкового турніру. Участь у жеребкуванні взяли керівник української Прем'єр-ліги Євген Дикий та президент Професіональної футбольної ліги Олександр Каденко.

Згідно з результатами поєдинок Шахтар – Чорноморець обслуговуватиме Віктор Копієвський. Допомагатимуть йому Олександр Корнійко та Ярослав Трехліб, а четвертим арбітром стане Андрій Коваленко. За VAR відповідатиме Олексій Деревінський.

Матч між Поліссям та Ворсклою розсудить Максим Козиряцький. Його помічниками будуть Володимир Висоцький та Денис Марченко. Обов'язки четвертого арбітра ляжуть на Віталія Романова, а відеоасистентом виступить Ігор Пасхал.

Нагадаємо, матчі 1/2 фіналу Кубка України відбудуться 3 і 4 квітня відповідно. Фінал заплановано провести 15 травня на стадіоні Авангард у Рівному.

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