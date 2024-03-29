Евгений Дикий и Александр Каденко / Фото А. Ющака

Сегодня, 29 марта, в Доме футбола состоялась жеребьевка, согласно которой были назначены арбитры на матчи 1/2 финала Кубка Украины-2023/24, сообщает официальный сайт УАФ.

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Внедрение такой процедуры было инициировано новым главой украинского футбола Андреем Шевченко. Как следствие, Комитет арбитров УАФ, возглавляемый Екатериной Монзуль, решил провести тестирование этой процедуры на примере кубкового турнира. Участие в жеребьевке приняли руководитель украинской Премьер-лиги Евгений Дикий и президент Профессиональной футбольной лиги Александр Каденко.

Согласно результатам поединок Шахтер – Черноморец будет обслуживать Виктор Копиевский. Помогать ему будут Александр Корнийко и Ярослав Трехлеб, а четвертым арбитром будет Андрей Коваленко. За VAR будет отвечать Алексей Деревинский.

Матч между Полесьем и Ворсклой будет судить Максим Козыряцкий. Его помощниками будут Владимир Высоцкий и Денис Марченко. Обязанности четвертого арбитра лягут на Виталия Романова, а видеоассистентом выступит Игорь Пасхал.

Напомним, матчи 1/2 финала Кубка Украины состоятся 3 и 4 апреля соответственно. Финал запланировано провести 15 мая на стадионе Авангард в Ровно.

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