УАФ офіційно оприлюднила дати, місця проведення та час початку півфіналів Кубка України 2023/24.

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Шахтар – Чорноморець – 3 квітня на Арені Львів, початок о 18:00;

Полісся – Ворскла – 4 квітня на Центральному стадіоні Житомира, початок о 18:00.

Фінал повинен відбутися 15 травня на стадіоні Авангард у Рівному. Формальним господарем виступить переможець півфіналу 2. Нагадаємо, це перший розіграш Кубка України після 2-річної паузи. Динамо забирало два останні, але цього разу кияни вилетіли ще на стадії 1/8 фіналу.

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