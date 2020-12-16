Екс-форвард збірної України Іван Гецко, який з 1992 по 1994 роки захищав кольори Маккабі з Хайфи, виділив труднощі, з якими може зіткнутися Шахтар у матчі проти ізраїльскої команди.

"Шахтарю однозначно випав кращий варіант, ніж Динамо. Ізраїльський футбол сьогодні хоч і прогресує, але все одно не настільки конкурентний з тією ж Бельгією або Нідерландами.

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У той же час Маккабі – команда досить амбітна, там грає чимало легіонерів. Але, повторюся, для Шахтаря вона досить прохідна, кращого жереба на даному етапі бути не могло. Те, що Шахтар гратиме після міжсезонної паузи, плюс кліматичні умови Ізраїлю – я це не вважають серйозною проблемою.

Всі наші команди, у тому числі "гірники", проводитимуть збори в теплих країнах, клімат яких від ізраїльського практично не відрізнятиметься, тим більше в лютому. Може градусів на 5-7 в Ізраїлі температура буде вищою, ніж в тій же турецькій Анталії. У будь-якому випадку, це не літо, коли гра, у часи моїх виступів, проходила о другій годині дня при плюс 50. Це був кошмар. Проте, нічого, вижили, ніхто не помер. Так і зараз, серйозних проблем не буде. Тим більше, що основу Шахтаря складають бразильці, які люблять теплі країни", – сказав Гецко у коментарі виданню Footboom.

Нагадаємо, під час жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи "гірникам" випало зіграти з Маккабі Тель-Авів. Перша зустріч між командами пройде у Ізраїлі 18 лютого наступного року, матч-відповідь – за тиждень, 25 лютого.

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