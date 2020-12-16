Экс-форвард сборной Украины Иван Гецко, защищавший с 1992 по 1994 гг. цвета Маккаби из Хайфы, выделил трудности, с которыми может столкнуться Шахтер в матче против израильской команды.

"Шахтеру однозначно выпал лучший вариант, чем Динамо. Израильский футбол сегодня хоть и прогрессирует, но все равно не настолько конкурентный с той же Бельгией или Нидерландами.

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В то же время Маккаби – команда достаточно амбициозная, там играет много легионеров. Но, повторюсь, для Шахтера она достаточно проходная, лучшего жребия на данном этапе быть не могло. То, что Шахтер будет играть после межсезонной паузы, плюс климатические условия Израиля – я это не считают серьезной проблемой.

Все наши команды, в том числе "горняки", будут проводить сборы в теплых странах, климат которых от израильского практически не будет отличаться, тем более в феврале. Может градусов на 5-7 в Израиле температура будет выше, чем в той же турецкой Анталии. В любом случае, это не лето, когда игра, во времена моих выступлений, проходила в два часа дня при плюс 50. Это был кошмар. Однако, ничего, выжили, никто не умер. Так и сейчас, серьезных проблем не будет. Тем более, что основу Шахтера составляют бразильцы, которые любят теплые страны", – сказал Гецко в комментарии изданию Footboom.

Напомним, во время жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы "горнякам" выпало сыграть с Маккаби Тель-Авив. Первая встреча между командами пройдет в Израиле 18 февраля следующего года, ответный матч – через неделю, 25 февраля.

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